Tras los resultados de la Jornada 5, ambas selecciones se complicaron un poco su cierre de edición 2026-27. Por ello, este artículo de dónde ver EN VIVO indica cómo concretar la visualización del Gales vs Portugal, este martes 17 de noviembre de 2026 a las 13:45 en tiempo del centro de México. Unos se juegan la permanencia y otros su liderato rumbo a los cuartos de final de la UEFA Nations League.

¿Qué esperar del Gales vs Portugal de la UEFA Nations League?

El equipo que fungirá como local ha bajado y subido entre la Liga A y la Liga B desde la creación de la Nations League. Esto mientras en Europa perdió bastante poderío tras la época dorada liderada por Gareth Bale. Aunque han tenido un muy mal torneo, quieren salvarse del descenso y un triunfo les ayudaría en un mejor acomodo para los playoffs. Allí jugarían contra algún seleccionado de la Liga B que se clasificó en segundo sitio de sus respectivos grupos.

Por su parte, Portugal llega tras una dolorosa goleada que recibieron en casa ante Dinamarca. Y en un caso dado, le podría costar el liderato de grupo. Si empatan o ganan, los lusitanos aseguran el primer lugar. Pero si Gales sorprende con la victoria, los daneses podrían clasificarse en primer sitio por mejor goleo. Es decir, los portugueses tienen en control su destino, por ello deben ir al Reino Unido y vencer a sus rivales en turno.

¿Dónde ver EN VIVO el Gales vs Portugal de UEFA Nations League?

Desde hace varios años el futbol de Europa a nivel selecciones, solamente se ve a través de SKY Sports. Por ello, con esta oferta o la de IZZI (están en medio de una fusión) puedes ver las actividades de Nations League. Así, solamente se recomienda preguntar directamente con el proveedor si todos los paquetes de TV de Paga dan acceso a las actividades de esta competición.

Posibles alineaciones Gales vs Portugal