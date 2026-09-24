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Fútbol

Portugal vs Gales EN VIVO | ver GRATIS resultado de transmisión HOY jueves 24 de septiembre, partido de Cristiano Ronaldo en UEFA Nations League; marcador online en directo

La Selección de Portugal y Cristiano Ronaldo se enfrentan este jueves a Gales en la UEFA Nations League. Sigue con nosotros toda la acción en vivo y en directo con goles, jugadas, resultado y alineaciones.

Portugal vs Gales
Portugal vs Gales

Escrito por: Francisco Fernández

Luego de una emocionante Copa Mundial de la FIFA, las selecciones nacionales comienzan a volver a la actividad tras casi dos meses y este jueves 24 de septiembre será el turno de Portugal, que de la mano de Cristiano Ronaldo se enfrentan a su similar de Gales en duelo de la Jornada 1 de la Liga A de la UEFA Nations League a disputarse en la cancha del Estadio José Alvalade de Lisboa.

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¿A qué hora inicia el Portugal vs Gales?

El partido entre Portugal y Gales comienza en punto de las 12:45, tiempo del centro de la Ciudad de México. Es el partido de la Jornada 1 de 6 correspondiente a la UEFA Nations League, ambos equipos se encuentran en el Grupo D, con Dinamarca y Noruega, quienes también están jugando entre sí.

¿Juega Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo se encuentra en el terreno de juego, dentro de los titulares del equipo de Portugal. Porta la dorsal número 7 y conforma el tridente ofensivo de la Selección portuguesa, junto a Rubén Neves y Joao Felix.

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