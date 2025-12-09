La jugada secreta de Larcamón: la alineación que podría cambiarlo todo ante Flamengo

Cruz Azul no viaja a un partido: viaja a dar la cara y salvar su temporada tras ser eliminado en semifinales de la Liga MX ante los Tigres. Este miércoles, La Máquina se juega mucho más que un trofeo en el Derbi de las Américas: se juega prestigio, autoridad continental y la oportunidad de demostrar que el proyecto de Larcamón no teme a nadie, ni siquiera al campeón de la Copa Libertadores.

Después del terremoto táctico que provocó la alineación en la semifinal de vuelta contra Tigres —donde Paradela y Charly arrancaron en la banca—, el ambiente se llenó de dudas. Pero una cosa quedó clara: Larcamón tomó nota. Y ahora, frente al rival más exigente del año, prepara un once capaz de resistir fuego brasileño y devolverlo con elegancia celeste.

La primera gran pista apunta al mediocampo: Charly Rodríguez y José Paradela, borrados al inicio contra Tigres, están listos para recuperar su trono natural. El técnico sabe que contra Flamengo no hay margen para la contemplación. Se necesita cerebro, pulso fino y capacidad para romper líneas. Ellos dos son la llave.

La estructura también se mantendrá fiel a la identidad del equipo: línea de tres centrales, dos carrileros que vuelan y un mediocampo que, si se conecta, puede desarmar a cualquiera. La duda más grande vive entre los interiores: ¿Jeremy Márquez o Lorenzo Faravelli? Si juega Márquez, se potencia la media punta; si entra Faravelli, Nacho Rivero se adelanta, convierte el 5 en 10 y cambia el ángulo del ataque.

Y arriba, no hay discusión: el Toro Fernández volverá a ser el nueve elegido. No solo por su presente, sino porque Flamengo odia los delanteros que no lo dejan respirar.

Posible once de Cruz Azul vs Flamengo

Gudiño; Ditta, Lira, Piovi; Jorge Sánchez, Rotondi; Charly Rodríguez, Ignacio Rivero; Paradela y Márquez/Faravelli; Gabriel “Toro” Fernández.