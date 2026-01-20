ÚLTIMA HORA: Antonio Sancho CONFIRMA futuro de jugador sudamericano en Pumas

Los Pumas de la UNAM tienen una tarea en este mercado de transferencias invernal; colocar a Leonardo Suárez en otro equipo antes del 9 de febrero. Antonio Sancho; Directivo de Universidad Nacional reiteró que el jugador sudamericano no cuenta para Efraín Juárez y su cuerpo técnico, por lo que está registrado en la sub-21 auriazul.

En charla con el Diario ESTO, el ex directivo de los Tigres de la UANL habló sobre la situación actual del volante sudamericano: ''Leo (Suárez) es un tema. Está en la Sub-21, no tiene cabida en el 1re equipo, tenemos plaza en la Sub-21 y estamos tratando de que se ponga en mejor forma y darle facilidades para que se pueda ir. Tenemos hasta el día 9 (de febrero) para conseguir algún equipo.'', comentó Sancho.

Un negocio fallido

Lamentablemente para la causa de Pumas, el tema Leo Suárez no fue redituable ni en la cancha ni fuera de ella. En febrero de 2024, Universidad Nacional desembolsó casi cinco millones de euros por la carta del uruguayo al Club América en uno de los movimientos estelares de aquel mercado de fichajes.

Cinco goles y seias asistencias fue lo que registró el ex jugador de Santos Laguna en un total de 31 juegos defendiendo la playera de Pumas. Los constantes problemas físicos, más el pasar de los estrategas por el banquillo de Pumas fueron diluyendo las apariciones de Suárez con el club.

En agosto de 2025, Estudiantes de la Plata pidió su cesión por un año y parecía que el club argentino accedería a comprarlo, pero su alto salario frenó la operación. De momento, Pumas no ha recibido ofertas concretas por Suárez y como lo mencionó Sancho, tendrán que buscarle acomodo si no quieren que salga como agente libre en diciembre de 2026.