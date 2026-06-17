ÚLTIMA HORA: Chivas anuncia a su primer refuerzo para el Apertura 2026

Es oficial, Chivas presentó a su refuerzo estelar para el Apertura 2026, tras varias semanas de rumores, Kevin Castañeda es nuevo jugador rojiblanco.

Mediante las redes oficiales del club, se publicó un video, de las mejores juagadas del jugador de 27 nacido en Guadalajara, procedente del Xolos de Tijuana. El juagdor mexicano llega para incrematar las opciones tácticas de Gabriel Milito, para la próxima temporada.

"LOS SUEÑOS SE CUMPLEN! ¡BIENVENIDO AL REBAÑO SAGRADO, KEVIN!" fueron las palabras con las cuales Chivas le dio la bienvenida a Kevin Castañeda.

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