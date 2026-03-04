ÚLTIMA HORA: Confirman cambio de horario en juego de la Jornada 10 Clausura 2026

Este martes 3 marzo del 2026, la Liga BBVA MX confirmó en sus redes sosciales el cambio de horario para un partido de la Jornada 10 del Clausura 2026.

Para la Jornada 10, el juego de Toluca vs Juárez cambio de horario y se disputará el domingo 8 de marzo del 2026 en punto de las 17 horas tiempo del centro de México.

"Este martes 3 de marzo del 2026 La Liga BBVA MX informa cambio de horario para el partido entre @TolucaFC y @fcjuarezoficial correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará el domingo 8 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Nemesio Díez".

Así llegan Toluca y Juárez

Para el juego de la Jornada 10, llegaran los dos equipos luego de disputar sus respectivos juegos de la Jornada 9. En el caso del diablo, se enfreta a Pumas en el duelo de invictos del Clausura 2026 y Juárez de visitar al América.

Los dos equipos jugaran de visitante en la Jornada 9, por lo que para la jornada 10 le tocará repetir al equipo de la frontera que se enfrentará a unos Diablos que pueden llegar de perder o de extener su invicto en la competición.

