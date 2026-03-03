ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo sufre lesión a días del México vs Portugal y la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se prenden las alarmas en la Selección de Portugal; Cristiano Ronaldo esá lesionado. La máxima estrella del combinado luso salió de cambio en el partido entre el Al-Nassr y el Al-Feiha correspondiente a la jornada 24 de la Primera División de Arabia y hoy, su equipo ha confirmado la lesión del máximo goleador en la historia del Real Madrid.

A través de redes sociales, el club saudí sacó el siguiente comunicado: ''Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el isquiotibial tras el último partido contra el Al Feiha”, menciona el escrito. Con ello, el ariete europeo podría perderse el compromiso amistoso contra la Selección Mexicana de Futbol que se llevará a cabo el 28 de marzo a las 7:00 pm y que marcará la reinauguración del Estadio Ciudad de México. Cabe destacar que, para este cotejo todavía faltan 25 días, por lo que todo lo que se mencione es mera suposición.

100 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Por otro lado, Roberto Martínez (director técnico de Portugal) tendrá que estar muy atento al estado de físico de su capitán antes de su debut en el Grupo K con rival aún por definir. Cristiano Ronaldo podría llegar 'entre algodones' para los compromisos amistosos que sostendrá ante México y Estados Unidos el 28 y 31 de marzo respectivamente y estar completamente listo para el debut de su selección en la justa internacional.

De hecho, el mismo Al-Nassr subió una foto del astro portugués presente en el entrenamiento reiterando que evaluarán a su estandarte día con día en su proceso de rehabilitación.