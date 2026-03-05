ÚLTIMA HORA: Delantero del América sufre grave lesión en la Jornada 9 del Clausura 2026

Momentos de preocupación se vivieron en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el partido entre Club América y FC Juárez en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Minutos antes del medio tiempo, el delantero azulcrema Víctor Dávila sufrió una fuerte lesión en la rodilla en una jugada dentro del terreno de juego.

La acción ocurrió cuando el atacante recibió el balón e intentó girar para continuar la jugada. En ese movimiento, su pie quedó atorado en el césped y su rodilla se extendió de manera brusca, lo que provocó que el futbolista quedara tendido en el campo con evidentes gestos de dolor.

El cuerpo médico ingresó de inmediato para atender al jugador mientras compañeros y rivales observaban con preocupación la situación. La acción detuvo momentáneamente el ritmo del partido debido a la atención que requirió el delantero.

Victor Davila lesión |Mexsport

Hasta el momento no se ha confirmado la gravedad de la lesión y se espera un reporte oficial del club en las próximas horas.

