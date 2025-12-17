El mercado ya se mueve en La Noria: las salidas que amenazan el proyecto de Cruz Azul

Cruz Azul cerró el ciclo competitivo y, como cada fin de torneo, el foco se trasladó de la cancha a las oficinas. El Clausura 2026 ya se empieza a jugar fuera del campo, y en La Noria saben que el armado del próximo plantel no será continuidad pura. Habrá movimientos. Algunos inevitables, otros estratégicos y varios que todavía están en zona de definición.

La directiva trabaja con un escenario claro: liberar espacios, ajustar la nómina y tomar decisiones que impactarán directamente en el modelo deportivo que se quiere consolidar. No todos los nombres que suenan están igual de cerca de salir. Por eso, el panorama se entiende mejor si se analiza caso por caso, midiendo qué tan probable es cada baja.

Ángel Sepúlveda: salida consumada

La situación del delantero Ángel Sepúlveda ya no admite vueltas. Su ciclo con Cruz Azul está cerrado y su futuro está lejos de La Noria. Se trata de una baja confirmada, que obliga al club a replantear la rotación ofensiva y a acelerar la búsqueda de alternativas para el eje de ataque. Su salida no es una posibilidad: es un hecho.

Gonzalo Piovi: escenario abierto

El nombre del defensor aparece desde hace semanas en la conversación del mercado. Su condición de extranjero, algunos errores puntuales y un contrato elevado lo colocan en una zona delicada. No es una salida definida, pero sí una opción real si llega una propuesta que cierre desde lo económico. Hoy, Piovi no está fuera, pero tampoco es intocable.

Lorenzo Faravelli: en zona de riesgo

El mediocampista perdió protagonismo en el cierre del torneo y eso lo deja expuesto. El interés desde el extranjero existe y su continuidad depende de dos factores: el rol que se le ofrezca y los refuerzos que puedan llegar a su posición. Si el club suma competencia directa, su salida podría acelerarse.

Lorenzo Faravelli reveló que el estilo de juego de Nicolás Larcamón los hace sentir incómodos

Amaury Morales: préstamo en el horizonte

El escenario más probable para el joven es una cesión. La falta de minutos y la necesidad de continuidad hacen que la directiva vea con buenos ojos una salida temporal. No se trata de una venta ni de un corte definitivo, sino de una decisión formativa para que sume rodaje.

Omar Campos: continuidad con respaldo

A diferencia de otros casos, el lateral izquierdo aparece mejor posicionado. Hubo sondeos, sí, pero el cuerpo técnico lo ha revalorizado y hoy su permanencia es la opción más firme. Salvo una oferta difícil de rechazar, todo apunta a que seguirá siendo parte del proyecto.

Mateusz Bogusz: la baja más probable

Dentro del grupo de extranjeros, su caso es el más claro. El atacante busca un nuevo destino y el club está abierto a escuchar ofertas, sobre todo desde el exterior. Su salida parece cuestión de tiempo y responde tanto a lo deportivo como a lo estructural del plantel.

Cruz Azul entra en un mercado que promete decisiones fuertes. Algunas ya están tomadas, otras dependen de llamadas que todavía no llegan. Lo cierto es que el Clausura 2026 empezará con un plantel distinto, y cada movimiento marcará el rumbo de lo que viene.