ÚLTIMA HORA: Estrella de Rayados se ilusiona con regresar a España

La historia entre Sergio Canales y el futbol mexicano podría acabar este mismo semestre. El volante español termica vínculo con la Pandilla a finales de este diciembre y de momento, no ha habido noticias sobre una posible renovación con el cuadro mexicano, por ello, desde España ya levantan la mano para repatriarlo al equipo que lo vio nacer como futbolista profesional; el Racing de Santander.

Manolo Higuera; Presidente del club ibérico charló con Cadena Ser y reveló que está en comunicación con Canales desde su salida a nuestro balompié: “Los números con Sergio Canales nos cuadran siempre. Tengo relación personal con él desde hace mucho tiempo y estamos en contacto.

Hemos cruzado mensajes, nos hemos chateado y lo único que puedo hacer es trasladar lo que él me ha transmitido desde siempre, que su ilusión es volver a jugar en el Racing y que no es ningún problema estar en Segunda o en Primera División. Como su ilusión también es la mía, pues estoy seguro que en el corto plazo Sergio Canales volverá a vestir la camiseta del Racing”., comentó el directivo del Racing.

¿Última liguilla?

Cabe recordar que, los pupilos de Domenec Torrent estarán en la fase final del Torneo Apertura 2025 y ésta podría ser la última para el ex jugador del Real Betis. Canales llegó hace poco más de dos años a la disciplina de los Rayados de Monterrey y no ha podido levantar ningún título.

Por otro lado, no es un hecho que el jugador de 34 años no renueve con Rayados y la relación con Sergio Ramos y Óliver Torres (ambos compatriotas de Canales) podría ayudar a que José Noriega y compañía busquen alargar el vínculo del español con el club. Finalmente, en plano futbolístico, el club regiomontano se prepara para enfrentar a las Chivas y sacar un buen resultado en busca de asegurar un lugar en el top-4 de la tabla general.