¡ÚLTIMA HORA! Ex jugadora de Tigres es nominada al premio Marta de la FIFA

A pesar de que Lizbeth Ovalle ya no forma parte de Tigres Femenil, su legado continúa marcando historia, la futbolista mexicana fue nominada al Premio Marta de la FIFA, el premio reconoce al mejor gol anotado durante el periodo de clasificación, es la versión femenina del ya establecido Premio Puskás. En el año futbolístico 2024/2025, le mexicana se lleva distinción que llega tras su recordada anotación ante Chivas.

Durante el Clausura 2025, "La Maga" en la jornada 10, sorprendió con un gol poco común en los linderos del área chica, ejecutado con una técnica que muchos describieron como un “escorpión inverso”. el cuál termino dentro de las redes sorprendiendo a todo México.

“Solo intenté golpear el balón; era un centro, quién sabe cómo lo hice”, declaró Ovalle al término del encuentro, entre risas.

¡Las nominadas al Premio #Marta de la FIFA! 💫



Mariona Caldentey 🇪🇸, Kishi Núñez 🇦🇷 y Lizbeth Ovalle 🇲🇽 presentes entre los goles más espectaculares del año. 🌟



Mira todos los goles y vota ahora. 👇 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 13, 2025

Una histórica del balompié nacional

Aunque ya no pertenece al conjunto felino, Ovalle dejó una huella imborrable siendo la máxima goleadora histórica de Tigres Femenil con 136 tantos, además de ser la jugadora con más goles en liguillas de la Liga BBVA MX Femenil, con 27 anotaciones. A lo largo de su carrera con Tigres, levantó seis títulos de liga y tres Campeón de Campeones, consolidándose como una de las figuras más importantes del futbol femenil mexicano.

Su traspaso al Orlando Pride de la NWSL (Liga femenil de la MLS), anunciado en agosto de 2025, representó un hecho sin precedentes. El fichaje, valuado entre 1.5 y 2 millones de dólares, se convirtió en el traspaso más caro en la historia del futbol femenil, superando los registros de jugadoras como Olivia Smith (del Liverpool al Arsenal) y Naomi Girma (del San Diego Wave al Chelsea).

Podrás votar por "La Maga" a través del sitio oficial de The Best, donde compite con otras once figuras internacionales del futbol femenil por el prestigioso reconocimiento.