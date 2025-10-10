ÚLTIMA HORA: Futbolista mexicano se declara culpable por amaño de partidos

Ulises Dávila se declaró culpable de amaño de partidos y su contrato con el MacArthur FC fue rescindido de manera inmediata y podría pisar la prisión en Australia. El ex jugador de clubes como Chivas y el Chelsea de la Premier League habría provocado tarjetas amarillas para beneficiarse económicamente y se habla de una cifra de casi 200 mil dólares australianos (poco más de 131 mil dólares).

El encuentro que desató todo fue el 9 de diciembre de 2023 ante Sydney FC, donde el mexicano y sus compañeros Clayton Lewis y Kearyn Baccus recibieron tarjetas bajo condiciones pactadas. De hecho, sus mismos colegas se refirieron al mexicano como el capitán del esquema y justamente por ello, Dávila tendría los cargos más graves.

La Liga de Australia lo suspendió de manera definitiva y actualmente Dávila está en libertad bajo fianza y se tiene que presentar semanalmente con las autoridades en Maroubra, Nueva Gales del Sur. La sentencia definitiva será el 19 de diciembre y podría ser suspendido de manera definitiva del futbol y también pisar prisión.

Defensa aboga por estado emocional

Los abogados del aún futbolista mexicano reiteraron que en ese tiempo que se dieron los amaños de partidos coinciden en los días que Ulises Dávila lamentablememente perdió a su esposa Lily Pacheco lo que afectó su estado emocional y su rendimiento deportivo en el futbol oceánico.

Cabe recordar que, Dávila surgió de las fuerzas básicas de las Chivas del Guadalajara, pasó por Santos Laguna y en Europa estuvo con el Chelsea, Córdoba y Tenerife hasta que se decidió por el futbol de Australia con el Wellington Phoenix en 2019 y posteriormente con el MacArthur.