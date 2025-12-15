AL MOMENTO: El GOLAZO de Helinho que le dio vida al Toluca vs Tigres en la final de vuelta del Apertura 2025; VIDEO

Duelo de muchísimas emociones por la señal de TV Azteca Deportes entre los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL desde el Nemesio Diez . Fernando Gorriarán puso en ventaja a los visitantes tras un disparo de André Pierre Gignac que el sudamericano desvío, pero tuvo que llegar Helinho con una obra de arte para poner el empate en suelo choricero y poner al club mexiquense de vuelta en la serie.

¡Qué golazo!



Helinho pone el primero para los Diablos y les da vida en el juego. #FinalBotanera @caliente_sports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP #MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/2WBzGEezWv — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 15, 2025

El extremo brasileño partió desde la banda derecha, encaró a su marca y cortó hacia adentro para disparar de zurda y poner el esférico en el poste más lejano para vencer a Nahuel Guzmán. Con el tanto del sudamericano, el club dirigido por Antonio Mohamed sueña con el bicampeonato de los torneos cortos en casa.

De momento, tras 45 minutos disputados, el equipo comandado por Guido Pizarro estaría ganando su novena estrella a espera de la reacción del Toluca. Recuerda que puedes seguir el partido EN VIVO y totalmemte GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes en Azteca Siete, la app de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

