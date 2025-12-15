ÚLTIMA HORA: Pumas cerca de fichar a futbolista mexicano procedente de Europa

Los Pumas de la UNAM están cerca de fichar a sus primeros futbolistas para el Torneo Clausura 2026 y uno de ellos viene del futbol de Europa. César Garza y Tony Leone estarían a detalles de llegar en calidad de préstamo a Universidad Nacional procedentes de Rayados de Monterrey y engrosar la plantilla dirigida por Efraín Juárez.

De acuerdo a información del reportero Felipe Galindo, el canterano albiazul con pasado en el balompié escocés con el Dundee y el defensor están a detalles de portar la playera de Pumas la próxima temporada. Cabe recordar que, tras la salida del Doctor Miguel Mejía Barón y de Eduardo Saracho, la directiva apostó por un viejo conocido; Antonio Sancho para gestionar la parte deportiva y estos serían. sus primeros movimientos.

Johan Vásquez; caso de éxito

Destacar que, el actual capitán del Genoa vivió una situación muy similar a la que podrían tener tanto Garza como Leone. El central canterano de los Cimarrones de Sonora pasó de los Rayados de Monterrey a los Pumas de la UNAM en busca de minutos y fue un caso de total éxito. Vásquez fue titular y uno de los pilares en el esquema de Andrés Lillini en aquel cuadro que llegó a la final del Torneo Guardianes 2020 contra León.

Después de sus buenos momentos como auriazul, justamemente el Genoa se lo llevó al futbol italiano y también pasó por las filas de la Cremonese antes de convertirse en titular indiscutible y uno de los capitanes en su actual club.