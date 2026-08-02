ÚLTIMA HORA: Juego del Apertura 2026 es pospuesto por mal clima

El inicio del partido entre el Atlético de San Luis y el Deportivo Toluca, correspondiente a la actividad de la Liga BBVA MX Femenil, ha sido retrasado.

El encuentro estaba programado originalmente para arrancar a las 17:00 horas, pero las condiciones climatológicas en la capital potosina obligaron a las autoridades a pausar los protocolos de inicio.

Una fuerte tormenta eléctrica se presentó en la zona del Estadio Libertad Financiera, inmueble anteriormente conocido como el Estadio Alfonso Lastras. Ante esta situación, y con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las jugadoras, los cuerpos técnicos y los aficionados presentes, se decidió no dar inicio a las acciones en el terreno de juego.

A través de sus canales de comunicación oficiales de la Liga BBVA MX Femenil, se compartió la postura institucional sobre la pausa momentánea del compromiso:

"La Liga Femenil BBVA informa: Debido a una tormenta eléctrica en San Luis Potosí, el inicio del partido entre Atlético de San Luis y Toluca programado para las 17:00 HRS se encuentra retrasado. Nos mantendremos monitoreando las condiciones climatológicas e informaremos cualquier actualización."

Las autoridades competentes y los comisarios de la Liga MX Femenil mantendrán el monitoreo del clima y realizarán las revisiones pertinentes en la cancha antes de anunciar el nuevo horario para el silbatazo inicial.

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