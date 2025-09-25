ÚLTIMA HORA: Jugador de la Liga MX entre los 100 mejores del mundo

Alexis Vega fue nombrado como el #62 mejor jugador del mundo, es el único mexicano en la lista y uno de los dos representantes del futbol mexicano en dicho listado. Además del capitán y referente de los Diablos Rojos, Sergio Canales de los Rayados de Monterrey aparece en la lista como el número #100.

El CIES Football Observatory lo nombró al ex jugador de las Chivas del Guadalajara como el #62, por delante de estrellas internacionales como Enzo Fernández, Bukayo Saka, Lautaro Martínez, Arda Güler entre otros. Por si fuera poco, el ofensivo choricero es también el primer jugador rankeado por parte de la zona de la Concacaf.

Los primeros 20 nombres de la lista

Lamine Yamal - FC Barcelona (ESP) Kylian Mbappé - Real Madrid (ESP) Pedri González - FC Barcelona (ESP) Virgil van Dijk - Liverpool FC (ENG) Michael Olise - Bayern München (GER) Mohamed Salah - Liverpool FC (ENG) Ousmane Dembélé - Paris St-Germain (FRA) Joshua Kimmich - Bayern München (GER) Achraf Hakimi - Paris St-Germain (FRA) Vinícius Júnior - Real Madrid (ESP) Raphinha - FC Barcelona (ESP) Harry Kane - Bayern München (GER) Florian Wirtz - Liverpool FC (ENG) William Saliba - Arsenal FC (ENG) Min-jae Kim - Bayern München (GER) Vitinha Ferreira - Paris St-Germain (FRA) Dayot Upamecano - Bayern München (GER) Martin Ödegaard - Arsenal FC (ENG) Ryan Gravenberch - Liverpool FC (ENG) Pau Cubarsí - FC Barcelona (ESP)

Dicho listado toma en cuenta: el juego aéreo, juegos ganados, intercepciones, pases correctos, dribles, asistencias, goles, remates a puerta y la efectividad de cada disparo. Además, se basa en las ligas de mayor nivel para poder dar un listado más concreto y selectivo, por ejemplo, los tres primeros lugares los tienen jugadores de La Liga de España.

Por su parte Vega apareció con una calificación de rendimiento de 88.9, mientras que, el actual referente de Rayados de Monterrey y ex futbolista del Real Betis salió con 88.7. La única calificación perfecta según el estudio de CIES fue la de Lamine Yamal, quien sacó el 100 exacto.