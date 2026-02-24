ÚLTIMA HORA: Histórico director técnico le dice ADIÓS al club de su vida

Insostenible, así era la situación de Marcelo Gallardo en el banquillo de River Plate. El laureado estretaga argentino no pudo emular lo hecho en su primera etapa como estratega del Millonario y tras la derrota por la mínima diferencia ente Vélez Sarfield en Liniers, decidió dar un paso al costado en plena temporada. Será el próximo jueves contra Banfield, cuando dirija su último compromiso en el cuadro de Buenos Aires.

A través de sus canales oficiales, River Plate expuso un vídeo en el que Gallardo da a conocer su decisión: "Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectado"., comentó el técnico sudamericano.

Cabe destacar que, River Plate su tercera derrota en apenas 10 jornadas y el equipo cada vez se veía más lejos de lo que pretendía el 'Muñeco' en esta temporada. Con esta decisión, el conjunto millonario le dice adiós a uno de sus técnico más ganadores y posiblemente el más recordado tras lo sucedido en Madrid hace unos años cuando le ganaron la final de la Copa Libertadores Boca Juniors.

Espera lo mejor para el club de su vida

Además de dar a conocer su decisión de dejar el banquillo, Gallardo reiteró su amor a los aficionados y reiteró su deseo de que el equipo vuelva a los primeros planos: "Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas y espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, modelo en toda la región, próximamente se pueda encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo para todos"., destacó.

Como estratega de River, Gallardo ganó tres Copas Argentinas, dos Supercopas Argentinas, una Liga, un Trofeo de Campeones, dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana, una Copa Suruga Bank y tres Recopas Sudamericanas, todos estos títulos en su primera etapa en el banquillo millonario.