ÚLTIMA HORA: ¿Por qué detuvieron a Omar N, ex jugador de Chivas?

El futbol mexicano se ha cimbrado la noche de este sábado, al conocerse oficialmente de parte de la Fiscalía de Jalisco, la detención basada en una orden de aprehensión por presunto abuso sexual de menores, del ex jugador de Chivas, Omar N.

El ex jugador quien también militó en Atlas de Guadalajara, habría estado abusando de una adolescente, de acuerdo al texto emitido por la fiscalía, hecho del cual se presume ya habría tenido antecedentes aunque no se especifica sin con otras víctimas.

El asunto es muy grave para el ex seleccionado por México, al ser detenido en el centro de Zapopan, Jalisco y llevado a un centro de seguridad de la policía, para que en breve sea puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial.

La Fiscalía acota que agotará todos sus recursos para esclarecer estos hechos, en tanto que Omar N, parece tener un peligroso destino tras las rajas si se termina de comprobar el acto, del cual ya existe una “consisteste carpeta de investigación”, por la cual se le detuvo.

🔴#ÚLTIMAHORA | Fue detenido el ex jugador profesional de fútbol, Omar “N” en el Centro de Zapopan. De acuerdo con las autoridades el sujeto es señalado por presunta participación en el delito de abuso sexual infantil agravado. La información aquí: https://t.co/Uhheq6DGwj pic.twitter.com/K05g0Z5BRB — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 5, 2025

Este es el comunicdo de prensa respecto a la detención de OMAR N

La Fiscalía en turno explicó que Oma N, fue detenido en un operativo en el centro de Zapopan, Jalisci, “por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado” y agregan que fueron los elementos de la policía de investigación que están “adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia”, los cuales capturaron al presunto culpable.

Recalca la Fiscalía que tras la denuncia presentada, se generó una carpeta de investigación y se logró así tener una orden de aprehensión “a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial”.

En las próximas horas Omar “N” será puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial.

Omar Bravo, ligado a más de una situación de probable abuso sexual

El máximo goleador en la historia de Chivas con 160 tanto, no solo habría tenido una participación en actos de este tipo, por lo que la gravedad del presunto delito se magnifíca.

“De las investigaciones se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses, se presume que anteriormente habría cometido acciones similares”

¿Dónde se encuentra ahora Omar N, el es futbolista detenido por presunto abuso?

Omar N, detenido este sábado por presunto abuso sexual infantil, contra una adolescente, fue trasladado al Penal de Máxima Seguridad ubicado en Puente Grande, Jalisco, de acuerod a información desplegada momentos después de su detención.

¿Dónde denunciar abuso sexual infantil en Jalisco?

El abuso sexual o el abuso infantil, se puede denunciar en línea directa al 33 3837 6000 en Jalisco, y las autoridades correspondientes responderán al llamado.