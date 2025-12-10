ÚLTIMA HORA: Así va la tabla general de la UEFA Champions League tras la jornada 6 de la Temporada 2025-2026

La jornada 6 de la UEFA Champions League nos dejó un nuevo revés para Xabi Alonso en el Real Madrid , un Arsenal imparable en las noches mágicas de la competición europea y una Atalanta que se quiere meter entre la élite del balompié del Viejo Continente. Se acabaron los cotejos de este torneo en 2025 y los Gunners se van de regreso a Londres con muy buenas sensaciones y como los líderes perfectos de la clasificación general.

Cabe recordar que, en este formato de la Champions League, los primeros ocho lugares se clasifican directo a la siguiente ronda, por lo que la pelea está al rojo vivo. Del noveno lugar al 25 todavía han oportunidad de seguir con vida en el certamen y finalmente los últimos lugares (26 al 32) están completamente eliminados.

Tabla general de la UEFA Champions League

Arsenal - Puntos: 18 Bayern München - Puntos: 15 Paris - Puntos: 13 Man City - Puntos: 13 Atalanta - Puntos: 13 Inter - Puntos: 12 Real Madrid - Puntos: 12 Atleti - Puntos: 12 Liverpool - Puntos: 12 B. Dortmund - Puntos: 11 Tottenham - Puntos: 11 Newcastle - Puntos: 10 Chelsea - Puntos: 10 Sporting CP - Puntos: 10 Barcelona - Puntos: 10 Marseille - Puntos: 9 Juventus - Puntos: 9 Galatasaray - Puntos: 9 Monaco - Puntos: 9 Leverkusen - Puntos: 9 PSV - Puntos: 8 Qarabağ - Puntos: 7 Napoli - Puntos: 7 Copenhagen - Puntos: 7 Benfica - Puntos: 6 Pafos - Puntos: 6 Union SG - Puntos: 6 Athletic Club - Puntos: 5 Olympiacos - Puntos: 5 Frankfurt - Puntos: 4 Club Brugge - Puntos: 4 Bodø/Glimt - Puntos: 3 Slavia Praha - Puntos: 3 Ajax - Puntos: 3 Villarreal - Puntos: 1 Kairat Almaty - Puntos: 1

¿Cuándo regresa el torneo europeo?

Será hasta el 20 de enero de 2026 cuando regresen las acciones de la UEFA Champions League. Entre los partidos que destacan está la visita del Monaco a la cancha del Real Madrid, el enfrentamiento entre el Inter de Milan y el Arsenal y el choque entre el Borussia Dortmund y el Tottenham Hotspur en suelo alemán.