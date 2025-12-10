Real Madrid vs Manchester City: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY miércoles 10 de diciembre de la Jornada 6 de la UEFA Champions League 2025; marcador online y por internet

Luego de la derrota de Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025 , la jornada futbolística continúa. El Santiago Bernabéu será escenario este miércoles de un choque de alto voltaje entre Real Madrid y Manchester City, en lo que será su 15.º enfrentamiento en la UEFA Champions League desde que se midieron por primera vez en la temporada 2012-13. Se trata del duelo más repetido en la historia reciente de la competición, y cada capítulo ha dejado huella en el futbol europeo.

El conjunto blanco llega a la sexta jornada con un balance positivo en la fase de liga (G4, P1), aunque con sensaciones encontradas. Su trabajado triunfo ante Olympiacos (3-4) y la derrota en casa frente al Celta de Vigo en LaLiga (0-2) han encendido las alarmas. Los de Xabi Alonso han ganado solo uno de sus últimos cinco partidos ligueros, pero mantienen fortaleza en Europa: cinco victorias en sus últimos seis encuentros como local y una racha histórica de 38 partidos consecutivos marcando en casa en Champions, la tercera más larga en la historia del torneo.

Por su parte, el Manchester City llega dos puntos por detrás del Madrid en la tabla, pero con confianza renovada tras encadenar tres victorias en la Premier League, todas con al menos tres goles a favor. Sin embargo, la derrota ante Bayer Leverkusen (0-2) en la quinta jornada dejó dudas en la defensa de Pep Guardiola, que ha recibido siete goles en esa racha. Además, el registro visitante del City en Champions no es alentador: solo una victoria en sus últimos seis partidos fuera de casa, aunque ese triunfo fue en España frente al Villarreal.

El partido promete ser un choque de estilos: la solidez histórica del Madrid en su estadio contra la ambición ofensiva del City. Más que tres puntos, está en juego el prestigio y la posibilidad de cerrar la fase de grupos con autoridad.

