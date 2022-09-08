La ultima vez que Cristiano Ronaldo jugó Europa League

El portugués Cristiano no jugará por primera vez en 20 años una edición de la UEFA Champions League y tendrá que conformarse en disputar la Europa League, el segundo torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

Mr. Champions como se le conoce en esta competición estará ausente en la Champions League, pues el Manchester United no consiguió su boleto para disputar la “Orejona”, pues los “Red Devils” cerraron una de las campañas más amargas en los últimos años, pues no bastó el regreso de su máxima figura, Cristiano Ronaldo.



La Europa League tendrá un nuevo atractivo, pues ver a “CR7” será un espectáculo en las canchas que reciban partidos de este torneo.



Partidos de Cristiano Ronaldo en Europa League

Hay dos partidos que el “Comandante” ha disputado en Europa League, pero en la versión anterior que se llamaba UEFA Cup o Copa de la UEFA, el partido ante Partizan, en esa ocasión “CR7” tenía 17 años y vestía la playera del Sporting de Lisboa, en esa serie colaboró con una asistencia.



¿Cuál es el grupo de CR7 y el Manchester United?

El conjunto del Manchester United tendrá que conformarse con disputar la Europa League, tras una temporada para el olvido, el equipo comandado por Erik Ten Hag comparte el grupo E con la Real Sociedad de San Sebastián, Sheriff de Moldavia y Omonia de Chipre.

El United debutará en este certamen ante la Real Sociedad, este partido se disputará en la cancha de Old Trafford este martes 8 de septiembre a las 2:00 pm tiempo de la Ciudad de México,

"Tenemos que ganar cada partido, cada torneo, esa tiene que ser la mentalidad del Manchester y para ello tenemos más de once futbolistas.Hay jugadores que no salen de inicio, pero pueden hacerlo en cualquier momento", subrayó el preparador del United en la rueda de prensa previa al choque con los "txuri urdin", comentó el entrenador del club inglés.