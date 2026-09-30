ÚLTIMA HORA: Lionel Messi ingresa a la Universidad de Buenos Aires con título de Doctor

Mientras se habla mucho del partido despedida de Lionel Messi de la selección de Argentina, recientemente se conoció que Leo ingresará a la universidad y se le dará el título de Doctor. La Universidad de Buenos Aires decidió otorgarle una de sus máximas distinciones por su trayectoria y su representación de la Argentina.

Tras meses complejos para Messi, por la muerte de su padre y el retiro de la selección, ahora recibió una noticia especial desde la Argentina. El Consejo Superior de la UBA aprobó por unanimidad entregarle el Doctorado Honoris Causa, cuya ceremonia está prevista para el martes 6 de octubre, antes de su despedida en el Estadio Monumental.

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¿Lionel Messi ingresa a la universidad? ¿En qué consiste este título de Doctor?

Lionel Messi no comenzará una carrera universitaria. El Doctorado Honoris Causa es una distinción honorífica que la UBA entrega para reconocer trayectorias y aportes destacados. En este caso, la universidad decidió reconocer al capitán de la Selección Argentina por su recorrido deportivo y su vínculo con el país.

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La resolución fue aprobada por unanimidad y destacó aspectos como la excelencia, la perseverancia, la humildad y el compromiso con la representación nacional. La UBA también puso en consideración los títulos conseguidos por Messi con Argentina, entre ellos la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

La ceremonia de entrega está programada para el 6 de octubre, antes del partido de despedida de la Selección Argentina en el Monumental. De esta manera, el reconocimiento de la universidad estará vinculado a una jornada especial para el futbolista y el combinado nacional.

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El mensaje de la UBA para Lionel Messi

El rector Ricardo Gelpi explicó que la distinción busca reconocer aspectos de Messi que van más allá de sus estadísticas como futbolista. Desde la institución remarcaron su perseverancia, su trayectoria y su influencia como representante de la cultura y la identidad argentina.

Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti señaló que el reconocimiento trasciende la carrera deportiva del capitán argentino. Así, Lionel Messi recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires en la previa de su despedida de la Selección Argentina en el Monumental.

