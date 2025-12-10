ÚLTIMO MOMENTO: Boca Juniors sueña con fichar a este MEXICANO

¿Sueño o mucha confianza? Desde Argentina señalan que Boca Juniors estaría buscando los servicios de Santiago Gimenez de cara a la próxima temporada. El club bostero buscaría un préstamo por parte del AC Milan tras horas bajas del canterano de Cruz Azul en suelo italiano. Cabe recordar que, el famoso 'Bebote' no ha podido acoplarse al esquema rossonero después de varios meses de ensueño con el Feyenoord en los Países Bajos.

De momento, Gimenez no ha tenido actvidad por una lesión y se ha rumorado de una posible salida del conjunto italiano y más por sus problemas físicos que no lo han dejado en paz. Su poca actividad y la competencia interna el el cuadro lombardo han desatado las opiniones de que Santi no debería de estar más en el Milan. Por ello, la directiva encabezada por Juan Román Riquelme haría un esfuerzo por repatriar al mexicano a suelo americano y que siga los pasos de su padre, el Christian Chaco Gimenez.

Milton Gimenez; el señalado

Y es que en la interna y externa del club xeneize las cosas no andan muy bien y más por lo sucedido el fin de semana en la Bombonera ante Racing Club de Avellaneda. Boca Juniors partía como favorito para llevarse esta semifinal, pero el mal juego de Milton Gimenez como delantero centro y un solitario gol del 'Maravilla' Martínez fueron suficientes para eliminar al club bostero de la competición y nuevamente pasar una temporada sin títulos.

Según el portal especializado Transfermarkt, Gimenez tiene un valor de 25 millones de euros y contrato hasta 2029 con el AC Milan, por lo que cualquier equipo que quiera hacerse de los servicios del ariete de la Selección Mexicana tendrá que ir a negociar con los directivos rossoneros.