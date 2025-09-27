deportes
¡ÚLTIMO MOMENTO! Puebla vs Chivas se SUSPENDE por tormenta eléctrica

El partido entre la Franja del Puebla y las Chivas del Guadalajara se retrasó a una nueva hora debido a la tormenta eléctrica que está cayendo en la ciudad poblana.

Puebla vs Chivas
Erick De la Rosa
Nuevamente el clima hizo de las suyas en el Torneo Apertura 2025. El partido entre la Franja del Puebla y las Chivas del Guadalajara se suspendió por tormenta eléctrica sin horario para iniciar definido. El cotejo estaba programado para iniciar a las 21:00 y tuvo que atrasar su inicio por la lluvia que cayó en el Estadio Cuauhtémoc.

Todo estaba listo para el inicio del partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 que podrás disfrutar por la señal de TV Azteca Deportes, por la APP de Azteca Deportes y por la página de aztecadeportes.com. El nuevo horario aún no se confirma y será necesario dejar que la cancha poblana se despeje de agua y se pueda jugar el compromiso.

''El partido @ClubPueblaMXvs @Chivas en el Estadio Cuauhtémoc retrasará su inicio programado originalmente para las 21 hrs. Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio.’', informó la Liga MX a través de su cuenta oficial de Twitter.

Información en proceso..

