¡ÚLTIMO MOMENTO! Puebla vs Chivas se SUSPENDE por tormenta eléctrica

Nuevamente el clima hizo de las suyas en el Torneo Apertura 2025. El partido entre la Franja del Puebla y las Chivas del Guadalajara se suspendió por tormenta eléctrica sin horario para iniciar definido. El cotejo estaba programado para iniciar a las 21:00 y tuvo que atrasar su inicio por la lluvia que cayó en el Estadio Cuauhtémoc.

Todo estaba listo para el inicio del partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 que podrás disfrutar por la señal de TV Azteca Deportes, por la APP de Azteca Deportes y por la página de aztecadeportes.com. El nuevo horario aún no se confirma y será necesario dejar que la cancha poblana se despeje de agua y se pueda jugar el compromiso.

El Puebla vs Chivas NO va a iniciar a las 9 de la noche. La Liga, Protección Civil y los clubes ya sostuvieron una plática. Tiene que parar la lluvia y de ahí sacar el agua. pic.twitter.com/uGQfdoLCri — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) September 27, 2025

''El partido @ClubPueblaMXvs @Chivas en el Estadio Cuauhtémoc retrasará su inicio programado originalmente para las 21 hrs. Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio.’', informó la Liga MX a través de su cuenta oficial de Twitter.

