¿Alineación indebida? Pumas podría denunciar al América tras partido de cuartos de final

Polémica total en el partido de ida de los cuartos de final en el Torneo Clausura 2026 entre el Club América y los Pumas de la UNAM. Habría una posible alineación indebida por parte de las Águilas y sería cuestión del equipo del Pedregal si quiere reclamar ante la Comisión Disciplinaria.

Miguel Vázquez había sido sustituído por André Jardine para darle entrada a Thiago Espinosa, sin embargo, el auxiliar Paulo Vitor al darse cuenta de que Sebastián Cáceres no puede seguir en el partido tras un choque de cabezas, 'avienta' adentro del terreno de juego a Vázquez cuando ya se había concretado la modificación y es el central sudamericano quien 'sale' sin que el tablero del cuarto árbitro lo señale para que entre Espinosa.

Según el periodista León Lecanda, la cédula arbitral menciona que el cambio registrado es el de Sebastián Cáceres por Thiago Espinosa, sin embargo, Universidad Nacional podría apelar al vídeo en el que Miguel Vázquez abandona el terreno de juego antes de ser devuelto por Paulo Vitor al campo.

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