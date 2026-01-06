ÚLTIMO MOMENTO: Pumas va por BICAMPEÓN de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM están muy cerca de tener nuevo delantero para el Torneo Clausura 2026 y su cartel habla por si solo; es bicampeón del futbol mexicano. Robert Morales es el nombre que tiene Club Universidad Nacional en la carpeta y todo indica que las negociaciones con el ariete paraguayo están muy avanzadas.

De acuerdo a información de César Luis Merlo, el club del Pedregal tiene prácticamente todo acordado con el Deportivo Toluca y con el delantero para que se haga la transferencia. Morales de 26 años llegó al futbol mexicano en 2023 desde Cerro Porteño pero el arribo de Paulinho le cerró las puertas de la titularidad en los Diablos Rojos. Según el portal Transfermarkt, el sudamericano tiene un valor de tres millones de euros y con contrato vigente con el actual monarca de la Liga MX.

Refuerzos ofensivos para Pumas

Para el naciente Torneo Clausura 2026, Universidad Nacional ya tiene dos refuerzos ofensivos confirmados; Jordan Carrillo (llega de Santos Laguna) y Juninho (procedente de Flamengo) y si se concreta el fichaje de Robert Morales se uniría a una nueva camada de refuerzos para Efraín Juárez.

Cabe recordar que, además de los nombres antes mencionados, también Tony Leone (defensa) y César Garza (mediocampista) se unieron a las filas de Pumas de la UNAM en calidad de préstamo procedentes de Rayados de Monterrey. Será el domingo 11 de enero desde el Estadio Olímpico Universitario cuando debute el equipo del Pedregal en el certamen y se verán las caras con unos renovados Gallos Blancos de Querétaro.