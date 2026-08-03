ÚLTIMO MOMENTO: Real Madrid vende a una de sus ESTRELLAS a la Premier League por una millonada

Negocio redondo para el Real Madrid y nueva oportunidad para Gonzalo García en una de las ligas más atractivas de todo el mundo. El delantero español es nuevo jugador del Fulham de la Premier League y su vínculo con el cuadro de Craven Cottage es hasta verano de 2031 por una cifra cercana a los 45 millones de euros por el 70% de su carta.

A través de las redes sociales, el equipo londinense dio a conocer la noticia y adjuntó las primeras palabras de García como miembro del cuadro británico: ''Estoy muy agradecido y muy feliz de estar aquí. Quiero agradecer a la junta directiva y a Arbeloa por la confianza que han depositado en mí, y estoy muy emocionado de empezar.'', destacó uno de los prospectos ofensivos más interesantes del balompié ibérico.

Welcome to Fulham, Gonzalo García! — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 3, 2026

Asimismo, Tony Khan; Vicepresidente y Director de Operaciones del Fulham expresó su sentir tras la operación: ''¡Estoy encantado de dar la bienvenida a Gonzalo García al Fulham! Gonzalo es un joven delantero con mucho talento y está muy ilusionado por llegar al Fulham y jugar en la Premier League ¡Todos estamos convencidos de que Gonzalo será una incorporación magnífica para la plantilla y demostrará ser un jugador excelente para el club bajo la dirección de Álvaro! ¡Vamos, Fulham!, mencionó el directivo.

La Fábrica millonaria

Las fuerzas básicas del Real Madrid han dado una cantidad nada despreciable al club en este mercado de transferencias, Nico Paz fue vendido al Como de Italia por 60 millones de euros, lo antes mencionado de García al Fulham por 40 mde, Fran García por cuatro mde, además de los traspasos de Valdepeñas y Mario Gila a la Serie A.

Finalmente, Bernardo Silva hizo su aparición en las instalaciones del Real Madrid y está listo para ponerse a las órdenes de José Mourinho en la etapa post Manchester City.