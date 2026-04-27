¡Uno más! ESTRELLA europea se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesión

Pésimas noticias para la Selección de los Países Bajos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, una de sus estrellas se perderá la justa internacional. Se trata de Xavi Simmons, extremo del Tottenham Hotspur, quien sufrió una lesión de ligament cruzado en el partido entre los Spurs y el Wolverhampton Wanderers en la Premier League.

A través de redes sociales, el ex futbolista del PSV informó la terrible noticia y confirmó que no estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 a pesar de sus deseos: ''Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la habilidad de hacerlo me ha sido arrebatada, junto con la Copa del Mundo representando a mi país este verano. Dicen que la vida puede ser cruel y hoy así lo siento. Mi temporada ha llegado a su fin de forma abrupta y estoy intentando asimilarlo. Sinceramente, tengo el corazón destrozado", escribió Simmons.

Cabe recordar que, esta lesión viene en el peor momento también para los Spurs. El cuadro londinense está en una lucha terriblemente fuerte con el West Ham United para ver que club desciende a la Championship la siguiente temporada. Sin Xavi Simmons, el estratega Roberto Di Zerbi pierde a uno de sus estelares en un momento vital de temporada.

Figuras que se pierden la Copa Mundial de la FIFA 2026

Serge Gnabry del Bayern Munich confirmó que no llegará a la justa mundialista tras molestias físicas y reiteró que no arriesgará su físico en busca de acelerar la rehabilitación. Francia tampoco podrá contar con Hugo Ekitiké tras su lesión en la UEFA Champions League con el Liverpool. Rodrygo del Real Madrid continúa en su proceso, pero es muy complicado que Carlo Ancelotti lo considere. Finalmente, Luis Ángel Malagón de México tendrá que esperar un ciclo mundialista más tras su lesión en la Concachampions con el Club América.