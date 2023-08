Ver gratis Mazatlán vs Puebla EN VIVO | Jornada 5 Liga BBVA MX

Este martes 22 de agosto de 2023, inicia la actividad de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX. Se jugarán tres partidos, los cuales son: Chivas vs Tijuana, Mazatlán vs Puebla y FC Juárez vs Pumas.

Uno de los partidos que podrás ver totalmente gratis y en vivo es el de Mazatlán vs Puebla que se jugará en el Estado El Kraken. El encuentro será en punto de las 19 horas (tiempo del centro de México).

Te puede interesar: OFICIAL: La fecha en la que se jugará el Toluca vs Rayados de la jornada 4

¿Dónde ver Mazatlán vs Puebla EN VIVO?

El partido de Mazatlán vs Puebla lo podrás ver totalmente gratis y en vivo a través de las pantallas de Azteca Siete, de la página web y de la app de Azteca Deportes

En la transmisión tendrás la mejor narración y el mejor análisis de: Omar Villarreal, David Medrano, Christian Martinoli, Mary Carmen Lara y Francisco Chacon.

Te puede interesar: VIDEO: El gol de Vincent Janssen al AEK Athens de Orbelín y Pizarro