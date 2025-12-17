Talavera 0-0 Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 17 de diciembre de los 16avos de final de la Copa del Rey

Este miércoles 17 de diciembre del 2025, se disputa el partido de los 16avos de final entre Talavera vs Real Madrid de la Copa del Rey.

El CF Talavera, equipo de la Segunda Federación, recibe al Real Madrid en el Estadio El Prado este miércoles 17 de diciembre de 2025 a las 14 horas tiempo del centro de México. Es el debut de los blancos en la Copa del Rey 2025-26, donde buscan su título 21 tras ser eliminados en esta ronda la temporada pasada.

