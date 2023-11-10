Ver gratis Al-Ittihad vs Abha Club EN VIVO Liga Saudí

Al-Ittihad y Abha Club se enfrentarán dentro de la Jornada 13 de la Liga Saudí. El equipo de Karim Benzema busca dejar atrás una derrota que complicó sus aspiraciones en lo alto de la tabla.

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Por ahora, los dirigidos por Nuno Espirito Santo marchan en la sexta posición con tan solo 21 unidades, once por detrás del líder Al-Hilal, mientras que el Abha Club está en el puesto 13, con el mismo número de puntos.

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Como ya es una costumbre, por Azteca Deportes Network y por las plataformas digitales de Azteca Deportes, podrás disfrutar del encuentro a las 12:00 horas, tiempo del centro de México este viernes 10 de noviembre.