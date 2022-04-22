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Ver gratis EN VIVO Juego Inaugural de la LMB: Diablos vs Toros

El Juego Inaugural de la LMB está en las pantallas de Azteca Deportes. El Diablos vs Toros marcará el arranque de la LMB

Diablos Rojos del México presentan roster y nuevos uniformes

Escrito por: Azteca Deportes

El arranque de la LMB será con el Diablos vs Toros. El Juego Inaugural del béisbol mexicano estará por las pantallas de Azteca Deportes. En la señal de Home Run Azteca podrás disfrutar del primer partido de la temporada.

VE EN VIVO DIABLOS VS TOROS AQUÍ

Diablos Rojos del México vs Toros de Tijuana Juego Inaugural

¿A qué hora juega Diablos vs Toros?

El inicio del Diablos vs Toros será a las 22:00 horas, tiempo del centro de México. Habrá un protocolo previo como en todas las temporadas, al tratarse del Juego Inaugural que marcará el inicio de las emociones.

¿Dónde ver el Juego Inaugural de la MLB?

Tendrás muchas opciones para verlo en la casa de la LMB, que es Home Run Azteca. El sitio y la App de Azteca Deportes, así como nuestras plataformas oficial de YouTube y Facebook.

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