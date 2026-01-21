Slavia Praga 2-2 Barcelona: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 7 de la UEFA Champions League; marcador online

Este miércoles 21 de enero del 2026, continua la actividad de la Jornada 7 de la UEFA Champions League con el encuentro de Slavia Praga vs Barcelona. Encuentro clave para los dos equipos pues necesitan de la victoria para mantenerse en la pelea de la clasificación. Sigue la transmisión en vivo de hoy 21 de enero 2026.

Slavia llega ubicado en el lugar 34 de la tabla con 3 puntos conseguidos hasta el momento. Requieren ganar para seguir con posibilidades de pelear por un lugar, en caso de perder, quedan eliminados de la competición.

Por otra parte, Barcelona llega ubicado en el 15 de la tabla con 10 puntos conseguidos. Se ubica en los puestos de clasificatoria pero buscan asegurar primero su lugar y competir por un lugar directo a la siguiente fase, por lo que requieren ganar el encuentro.

