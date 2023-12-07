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Fútbol

Ver EN VIVO y GRATIS el sorteo de la Copa América

El sorteo de la Copa América ya está aquí y será de suma importancia para conocer contra que equipos se enfrentará la Selección Mexicana en junio

Copa América
|MEXSPORT

Escrito por: Luis Salazar

El James L. Knight Center en Miami, Florida será testigo y presentará el sorteo de la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos y México se hará presente en esta edición.

Ver EN VIVO sorteo de la Copa América

La Selección Mexicana firmó su pase a la Copa América de manera directa luego de vencer a Honduras en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. Los catrachos aún pueden disputar el certamen si logran vencer a Trinidad y Tobago en el repechaje.

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Sorteo de la Copa América EN VIVO

En esta edición, a las 10 selecciones de la CONMEBOL también se les sumarán otras seis selecciones de la Concacaf, por el momento solo cuatro tienen su boleto asegurado (Estados Unidos, Panamá, Jamaica y México).

El horario del sorteo será a las 06:30 PM tiempo del centro de México y lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por las plataformas de Tv Azteca Deportes Digital.

Los 16 participantes están divididos en cuatro bombos, México es la cabeza del grupo B y durante el sorteo ningún grupo podrá tener a más de tres selecciones de la CONMEBOL, así como tampoco más de dos de la Concacaf. Estados Unidos, Brasil y Argentina serán las tres cabezas de grupo restantes para esta edición.

  • Bombo 1: Argentina, Brasil, Estados Unidos y México
  • Bombo 2: Chile, Venezuela, Panamá y Paraguay.
  • Bombo 3: Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú.
  • Bombo 4: Jamaica, Bolivia, Honduras o Costa Rica, Canadá o Trinidad y Tobago.

Los rivales de México podrían ser todos los del Bombo 2, 3 y 4.

La Copa América empezará el 20 de junio y terminará con La Gran Final el 14 de julio en el estadio que será el Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL.

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