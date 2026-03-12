OFICIAL: Vetan a dos grupos de animación del futbol mexicano por dos años

La Comisión Disciplinaria informó en un comunicado una fuerte sanción para el grupo de animación de dos clubes del futbol mexicano que no podrán entrar por los próximos dos años a los juegos que dispute como local sus clubes. Los dos equipos que fueron sancionados son el conjunto del Racing de Veracruz y el Club Celaya.

¿Por qué sancionaron a los grupos de animación?

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol tomó la decisión de imponer esa sanción acompañada de otras al conjunto del Racing y del Celaya luego de los incedentes que ocurrieron al terminar el encuentro entre ambos clubes de la Jornada 20 de la Liga Premier de México.

Debido a las pruebas y evidencias que obtuvo la Comisión Disciplinaria, más los reportes realizados de diferentes medios en los que aseguraron que por una fuerte pelea entre los aficionados, uno de los seguidores del Celaya terminó perdiendo vida.

Es por eso que ante la seriedad del asunto impusieron las fuerte sanciones a ambos clubes.

De igual forma, el Racing de Veracruz fue sancionado con no poder disputar sus siguientes tres encuentros de local en el estadio de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez.

"El Club Racing de Veracruz fue sancionado con:

- Tres partidos de veto al estadio Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez, y cualquier sede alterna en la que busquen disputar sus encuentros de local. Esta sanción deberá cumplirse en los próximos encuentros que el club dispute como local en la Liga Premier de México y también aplica para todas las categorías que participen en el sector profesional de la FMF.

- Prohibición de acceso por dos años al grupo de animación del club para los partidos que el equipo dispute como local.

- Multa económica.

- Apercibimiento a sus directivos respecto a su conducta futura, en relación a cumplimiento de reglamentos, protocolos y documentos de la FMF. Advirtiendo que, en caso de reincidencia, esta Comisión podrá imponer sanciones más severas".