Aficionados del América se PELEAN afuera del hotel de concentración del equipo (VIDEO)

Este viernes 7 de noviembre del 2025, afuera del hotel de concentración del América en Toluca, se reunieron aficionados azulcremas para poder mostrar su apoyo al equipo pero terminó saliéndose de control cuando un sector de la afición empezó a lanzar petardos y objetos al aire.

En los videos, se aprecia como un sector de aficionados empieza a lanzar piedras, a golpear con palos y a soltar diferentes insultos.

CAOS AZULCREMA 🙅‍♂️ Fuertes imágenes de lo sucedido esta noche en Toluca, lo que debió de ser una reunión de apoyo se convirtió en una batalla campal subida de tono, objetos volando, petardos tronando y un ambiente sumamente irresponsable 🚫 pic.twitter.com/ACfwdojRvj — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 8, 2025

Elementos de seguridad intentaron contener a los aficionados para evitar alguna lesión entre los mismos seguidores o a los jugadores del equipo. El evento se salió de control pero hasta el momento no se reporta ninguna persona lesionada y se desconoce si las autoridades lograron detener a algunos de los involucrados.

La zona fue resguardada por la policía en lo que se restablecía el orden. Se espera que en las próximas horas se de a conocer como sucedieron los hechos para esclarecer la situación.