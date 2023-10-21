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Al Ahli vs Al Wehda | Liga Saudí ¡Revive el gol de Allan Saint-Maximin! AQUÍ

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¡Gol de Allan Saint-Maximin Al-Ahli 1-0 Al-Wehda! | Liga Saudí

Marca Allan Saint-Maximin para Al Ahli). Tras una buena acción individual, mandó el balón directamente a la esquina inferior izquierda de la meta.

Por: Azteca Deportes

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