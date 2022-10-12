VIDEO: Revive el gol del ‘Chucky’ Lozano al Ajax en Champions League

Un gol mexicano más en la Champions League, luego de que el 'Chucky' Lozano le anotara al Ajax dentro de la cuarta jornada de la fase de grupos, del torneo más importante de clubes, a nivel europeo. Hirving abrió el marcador en el partido.

Napoli está buscando sellar su pase a la siguiente ronda del torneo, luego de haber goleado al Ajax en suelo neerlandés. Los dirigidos por Luciano Spalletti han tenido un gran desempeño en lo que va del torneo europeo.

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El gol del 'Chucky' Lozano

Apenas en los primeros minutos del encuentro, el 'Chucky' Lozano apareció dentro del área para rematar un centro elevado y de cabeza mandarlo al fondo de las redes. El mexicano celebró asi su primera anotación del torneo, en lo que va de esta temporada.

GOL DEL CHUCKY 🇲🇽



Hirving Lozano anota gol por segundo juego al hilo y su primero en Champions League esta campaña. #UCL pic.twitter.com/7bmXKOMcAb — Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) October 12, 2022

El mexicano sólo abrió la cuenta para el Napoli que minutos después, por conducto de Giacomo Raspadori aumentó la ventaja. Un triunfo dejaría al conjunto italiano como líder y con paso perfecto, en un grupo en donde lucía complicado que alguien pudiera lograrlo con equipos como el Ajax o el Liverpool.

El próximo partido del Napoli será dentro de la Serie A, en donde se medirán al Bolonia para después chocar con la Roma. Volverán a la actividad en la Champions League para enfrentarse al Rangers en suelo italiano.

Cabe recordar que recientemente el 'Chucky' Lozano había hecho su primer gol de la temporada, al marcarle a la Cremonese en la Serie A, en un partido en el que terminaron ganando por 1-4. El mexicano está buscando ganarse más minutos dentro del terreno de juego, en una temporada que será crucial de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, que disputará, seguramente, con la Selección Mexicana.

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