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Fútbol

VIDEO: Revive el gol de Erick Gutiérrez en la Europa League

Otro gol mexicano en el Viejo Continente, luego de que Erick Gutiérrez marcara en la Europa League, en el enfrentamiento frente al Zurich de la fase de grupos

erick guierrez psv james rodriguez
|Twitter @PSV

Escrito por: Pedro Gálvez

La legión mexicana en el Viejo Continente, sigue acrecentando su poder. Erick Gutiérrez se hizo presente en la Europa League, marcándole al Zurich en la cuarta jornada de la fase de grupos.

El mexicano arrancó como titular el encuentro disputado en suelo neerlandés y en el que los locales buscaban dar un paso hacia adelante, de cara hacia la clasificación a la siguiente ronda, luego de haber vencido también al Zurich, pero en calidad de visitante.

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El gol de Erick Gutiérrez al Zurich

En un tiro de esquina y tras un rebote, apareció Erick Gutiérrez para mandar el balón al fondo de las redes y poner en ventaja al conjunto neerlandés. Apenas minutos después, los 'granjeros' aumentaron su ventaja.

Este fue apenas el noveno gol de Erick Gutiérrez con el PSV, además de ser el primero que marca dentro de la Europa League. Ya había registrado un tanto en competencias europeas, pero fue en la reclasificación de la Champions League.

Un triunfo dejaría al PSV en segundo lugar, por debajo del Arsenal, quien sumó su cuarto triunfo del torneo al vencer al Bodo en suelo noruego.

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