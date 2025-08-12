VIDEO: Así fue el primer gol de Rodrigo Huescas en la Champions League

Este martes 12 de agosto del 2025, Rodrigo Huescas logró marcar su primer gol en su carrera en la Champions League. El conjunto del FC Copenhague se enfrentó ante Malmo en la tercera ronda de clasificación y el mexicano logró marcar un golazo de cabeza.

VIDEO ASÍ FUE EL GOL DE RODRIGO HUESCAS

Al minuto 31 del primer tiempo, Huescas definió de gran forma de cabeza. El mexicano llegó desde atrás, a gran velocidad para rematar cruzado y conseguir el primer gol del partido.

Así fue el gol de Rodrigo Huescas en la fase previa de la Champions League 🇲🇽🔥 pic.twitter.com/L6chRNqEKl — Alexx Carrasquedo (@AlexCarZe) August 12, 2025

Con la anotación, el conjunto del FC Copenhague abrió la llave para poder llevarse la victoria y seguir avanzando más instancias con el objetivo de poder clasificar a la Champions League.

Efter en fantastisk første halvleg fører løverne med 2-0 over Malmö FF ved pausen på mål af Huescas og Robert 🔥 #fcklive pic.twitter.com/IwSvC5cQKM — F.C. København (@FCKobenhavn) August 12, 2025

Te puede interesar: VIDEO: El GOLAZO de Rodrigo Huescas en Conference League que le dio el triunfo al Copenhague