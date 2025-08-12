deportes
VIDEO: Así fue el primer gol de Rodrigo Huescas en la Champions League

Rodrigo Huescas logró marcar un golazo clave, siendo su primero en la Champions League con el FC Copenhague

Este martes 12 de agosto del 2025, Rodrigo Huescas logró marcar su primer gol en su carrera en la Champions League. El conjunto del FC Copenhague se enfrentó ante Malmo en la tercera ronda de clasificación y el mexicano logró marcar un golazo de cabeza.

Al minuto 31 del primer tiempo, Huescas definió de gran forma de cabeza. El mexicano llegó desde atrás, a gran velocidad para rematar cruzado y conseguir el primer gol del partido.

Con la anotación, el conjunto del FC Copenhague abrió la llave para poder llevarse la victoria y seguir avanzando más instancias con el objetivo de poder clasificar a la Champions League.

