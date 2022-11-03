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VIDEO: Revive el gol de Santiago Giménez vs Lazio | Europa League

Volvió a aparecer el mexicano; Santiago Giménez volvió a anotar con el Feyenoord en la Europa League, ahora fue contra la Lazio en la última fecha

Santiago Giménez fue elegido para el XI ideal de la Jornada 4 de la Eredivisie
|Twitter/@Feyenoord

Escrito por: Omar Moro

Gol de Santiago Giménez, gol del Bebote. El delantero mexicano volvió a aparecer con el Feyenoord. En la última jornada de la Europa League, contra la Lazio, el atacante de nuestro país, consiguió el primer tanto del partido.

En un pase filtrado, Santi no dejó de pelear la pelota hasta final, y tras una serie de rebotes, el exjugador de Cruz Azul aprovechó, para conseguir abrir la pizarra. Con este resultado parcial, el conjunto de los Países Bajos se pone en primer lugar del Grupo F, un sector que está muy peleado, pues todos tienen las mismas unidades. En caso de perder podrían quedar fuera, por la combinación de resultados.

Santiago Giménez llega a seis goles en la temporada

Con el tanto de esta tarde, el Bebote llegó a seis goles en la campaña; en la Europa League ha conseguido cuatro anotaciones, mientras que en la Eredivisie suma dos anotaciones. Su último gol lo había conseguido el 15 de septiembre también en el torneo europeo ante el Sturm Graz.

Además, gracias a la anotación frente a la Lazio, se pone en el primer lugar de la tabla de goleo de la Europa League, empatado con Witinha, del Braga.

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