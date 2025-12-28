VIDEO: Se reporta pelea entre aficionados previo al partido de Irapuato vs Chivas

Este domingo 28 de diciembre del 2025, en las redes sociales se dieron a conocer diferentes videos de una pelea afuera del estadio Sergio León Chávez entre aficionados del Irapuato y de Chivas que asistieron al juego.

En las redes sociales, compartieron videos en los que se muestra como aficionados de Chivas y de Irapuato se empiezan a lanzar de cosas previo a la entrada al estadio. Un sector de aficionados se intentaron acercar para poder golpearse, pero no terminó pasando a mayores.

Segundos despúes, terminaron llegando las autoridades para poder poner orden en el lugar y evitar que el evento pudiera terminar con alguna tragedia.

Por el momento, ninguno de los dos equipos ha dado a conocer sobre alguna situación grave referente a la pelea. De igual forma, las autoridades correspondientes no han difundido nada.

¿Por qué se enfrentaron Irapuato vs Chivas?

Como parte de la pretemporada del Rebaño de Chivas, ambas directivas llegaron a un acuerdo para poder tener un encuentro amistoso para que sus jugadores empiecen a tener minutos en el terreno de juego, tomar ritmo y poder empezar a estar listos para el arranque del Clausura 2026.