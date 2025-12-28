VIDEO: Se reporta pelea entre aficionados previo al partido de Irapuato vs Chivas
Afuera del estadio Sergio León Chávez, previo al inicio del Irapuato vs Chivas se reportó una pelea entre aficionados de ambos equipos
Este domingo 28 de diciembre del 2025, en las redes sociales se dieron a conocer diferentes videos de una pelea afuera del estadio Sergio León Chávez entre aficionados del Irapuato y de Chivas que asistieron al juego.
En las redes sociales, compartieron videos en los que se muestra como aficionados de Chivas y de Irapuato se empiezan a lanzar de cosas previo a la entrada al estadio. Un sector de aficionados se intentaron acercar para poder golpearse, pero no terminó pasando a mayores.
Segundos despúes, terminaron llegando las autoridades para poder poner orden en el lugar y evitar que el evento pudiera terminar con alguna tragedia.
Por el momento, ninguno de los dos equipos ha dado a conocer sobre alguna situación grave referente a la pelea. De igual forma, las autoridades correspondientes no han difundido nada.
¿Por qué se enfrentaron Irapuato vs Chivas?
Como parte de la pretemporada del Rebaño de Chivas, ambas directivas llegaron a un acuerdo para poder tener un encuentro amistoso para que sus jugadores empiecen a tener minutos en el terreno de juego, tomar ritmo y poder empezar a estar listos para el arranque del Clausura 2026.