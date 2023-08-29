Cristiano Ronaldo celebra un go con Al-Nassr
¡DOBLETE DE CRISTIANO! VE GRATIS AQUÍ

También te puedes autenticar con

Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad

El doblete de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr vs Al-Shabab | Jornada 4 Liga Saudí

Con doblete de Cristiano Ronaldo, el delantero de Portugal se coloca como líder de goleo en solitario y Al-Nassr suma su segunda victoria consecutiva

Por: Azteca Deportes

Tags relacionados
Al-Nassr Cristiano Ronaldo