VIDEO: Así fue el GOL que ganó el Puskás 2025

La FIFA reveló que el ganador del premio Puskás fue el lateral izquierdo Santiago Montiel con un GOLAZO de chilena que logró marcar con Independiente contra Independiente Rivadavia.

La anotación llegó durante un partido de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina en mayo de 2025. El gol llegó desde el tiro de esquina, un centro que es cortado por la defensa, le queda el balón a Montiel que consigue cubrir el balón, sin pensarlo y tras un bote del esferico, decide tirarse de chilena, el balón globea al portero que no puede hacer nada y termina entrando el balón concretando un GOLAZO.

We'll never tire of this goal. 🤸‍♂️ Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. 💫 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Así se determinó el ganador del Premio Puskás de la FIFA

Para elegir el ganador de una lista de diez goles nominados, fue a través de una votación en la que participaron fanáticos y un panel de leyendas de la FIFA que votaron por su primera, segunda y tercera opción.

A los nominados se les otorgaron puntos dependiendo del lugar que ocuparon (cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero), por lo que al final, el ganador del premio Puskás fue entregado a la persona con más puntos.

Los jugadores que estaban nominados para el premio Puskas

Santiago Montiel logró ser el ganador del premio Puskás por su gran anotación y logró vencer a jugadores destacados como Declan Rice y Lamine Yamal que marcaron goles muy destacados.

Your 2025 Puskas award winner is Santiago Montiel. 👏 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Con el triunfo, Montiel se convierte en el segundo argentino consecutivo en obtener el premio, siguiendo los pasos de Alejandro Garnacho en 2024.

