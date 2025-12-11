Visa de CRACK: Efraín Miranda triunfa como preparador físico en Francia
Efraín Miranda sigue dejando el nombre de México en alto. El preparador físico, conocido por su disciplina, metodología europea y visión moderna del entrenamiento, comparte cómo logró establecerse en Francia, su experiencia con jugadores de élite y el proceso para obtener su visa profesional.
