EN VIVO ceremonia de pesaje pelea David Benavídez vs Caleb Plant

Este viernes se enfrentan David Benavidez y Caleb Plant a un desafío de cara a su pelea del sábado en Las Vegas, en la que tendrán que superar la báscula teniendo que cumplir con el límite de las 168 libras que marca la división de los supermedianos.

David Benavidez y Caleb Plant han construido una rivalidad que tiene muchas expectativas, pues ambos pugilistas están en la cima de la división y buscan una nueva oportunidad por el título que tiene Saúl Canelo Álvarez correspondiente al Consejo Mundial de Boxeo.

Las declaraciones previas de David Benavidez sobre la pelea ante Plant

“Le voy a romper la mandíbula a Caleb para el sexto round. Me vengo esforzando muchísimo y estoy súper listo. Se acabó toda la charla. Veo que Plant estaba haciendo ese gesto de excavar tumbas, pero él se está excavando su propia tumba. Ya veremos qué tan firme es su mentón este sábado.

“Nos hemos esmerado mucho y yo definitivamente soy el que golpea más duro de los dos. He incrementado mi poder todavía más y esta pelea será entre un boxeador táctico y un boxeador que sale a presionar. Yo terminaré prevaleciendo.

“Cada vez que (Plant) pelea contra un verdadero súper mediano, él termina herido. Se está por meter al ring con uno de los más potentes y precisos de su división, y ya veremos qué pasará.

“Yo le acabo de decir que le voy a romper la mandíbula. Ustedes saben cómo es la cosa entre Caleb Plant y yo. No me agrada para nada, y no sé qué me respondió, pero no le estaba prestando atención. Esta es la rivalidad que todos quieren ver”.

Las declaraciones de Caleb Plant sobre la pelea ante Benavídez

“La gente me verá con mi brazo alzado triunfalmente. Se los garantizo. Me vengo entrenando durísimo para esta pelea. No me importa si (Benavídez) ya llegó a su peso, eso es lo que uno se supone que debe hacer. Bienvenido al club.

“Contarás con un oponente de verdad frente a tí este sábado. Yo no soy ningún peso súper mediano inflado. Soy auténtico, y ya lo verás”.

“Siento que soy el mejor boxeador de los dos. Poseo un coeficiente intelectual boxístico superior y soy más experimentado. Mi pedigrí también es más extenso, y lo demostraré este sábado por la noche.

“Soy uno de los mejores del mundo, y habrá que ver si (Benavídez) es capaz de rendir a este nivel. Ya veremos este sábado”.