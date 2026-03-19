ÚLTIMA HORA: La sensible baja que tendrá Cruz Azul en la jornada 12 del Clausura 2026

Este miércoles 18 de marzo del 2026, la Comisión Disciplinaria confirmó en su página web una sensible baja para Cruz Azul para la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

El conjunto Celeste no podrá contar con Willer Ditta para el partido ante Mazatlán en el Estadio El Encanto. El defensor se pierde el partido por acumulación de tarjetas amarillas al llegar a cinco amonestaciones en el torneo.

"El Jugador que por Reglamento acumule las primeras cinco amonestaciones en un Torneo oficial o Fase Final, debido a las faltas establecidas en el artículo 14, causarán 1 partido de suspensión más una multa de 200 UMAs.

Partidos de Suspensión: 1"

Willer Ditta no podrá ser convocado para la Jornada 12, pero podrá estar de regreso con el equipo para la Jornada 13 del Clausura 2026.

Mazatlán vs Cruz Azul lo podrás ver EN VIVO por TV Azteca Deportes

El juego del Mazatlán vs Cruz Azul se disputa el viernes 20 de marzo del 2026 previo al parón que tendrá el Clausura 2026 por la Fecha FIFA de marzo y será transmitido EN VIVO y GRATIS por TV Azteca.

La transmisión del partido Mazatlán vs Cruz Azul será por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes desde las 20:55 horas tiempo del centro de México. El juego tendrá el analisis y la narración de Christian Martinoli, Zague, David Medrano y Carlos Salgado.