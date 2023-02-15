Xavi asegura que la eliminatoria ante el United será espectacular

Barcelona, España. Xavi Hernández , técnico del Barcelona, advirtió que en la eliminatoria de la Europa League ante el Manchester United su equipo tiene la oportunidad de demostrar que puede competir contra un rival que calificó de "muy fuerte".

En conferencia de prensa previa al duelo de ida que se disputará este jueves en el estadio Camp Nou, Xavi Hernández asegura que será una eliminatoria "espectacular para el espectador", ya que los dos equipos llegan en su mejor momento de la temporada.

Con todo, Xavi definió el encuentro como un "test" que servirá para demostrar la buena situación de los culés: "Queremos demostrar que tenemos el nivel de competir en Europa, aunque sea ante un rival de la Europa League".

Te puede interesar: ¿México ya clasificó al Mundial de 2026? FIFA ya lo resolvió

El técnico blaugrana no admitió, en cualquier caso, que la eliminatoria sea más propia de la Champions League, aunque sí que afirmó que "el nivel es altísimo en los dos equipos".

Y, en este sentido, elogió el trabajo de su homólogo en el equipo inglés: "Ten Hag ha cambiado la cara de este equipo. Está haciendo un trabajo muy bueno. Tienen muchísimas cosas y nos pueden complicar".

Xavi no cree que el Barcelona sea favorito para superar la eliminatoria y considera que la euforia en el entorno en su equipo "es buena" porque la gente está "ilusionada" con la situación del equipo en LaLiga y en la Copa del Rey.

"Esto es el Barça. Hay retos cada semana, parece la semana de la marmota. Nosotros nos lo tomamos de la mejor manera posible, con motivación y ganas", apuntó al ser cuestionado sobre si su escuadra tiene presión para superar la eliminatoria contra el Manchester United.

Frenkie de Jong, pieza clave del actual Barcelona

Entre los nombres propios del partido destaca el neerlandés Frenkie de Jong, una pieza clave en el Barcelona actual y que en el pasado verano sonó para fichar por los 'red devils’.

Te puede interesar: Técnico del Salernitana confirmó que pondrá a competir a Sepe contra Ochoa

"Él fue muy claro conmigo. Se quería quedar en el Barça. Estoy muy contento con él y está en un gran momento. Se lo está pasando bien en el campo, que es lo más importante", declaró Xavi.

Asimismo, el entrenador azulgrana destacó el buen momento del defensa uruguayo Ronald Araujo, de quien dijo que "es un líder" que tiene "un carácter bestial" en la línea defensiva. "Puede marcar una época en el club y en el futbol mundial. Es un jugador espectacular para nosotros", finalizó.

