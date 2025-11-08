Xolos de Tijuana vs Atlas: Alineaciones de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Tijuana recibe al Atlas en el Estadio Caliente para disputar un duelo decisivo en la última jornada del Apertura 2025 . Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar, pues un resultado favorable podría mantenerlos con vida en la pelea por un lugar en el Play-In de la Liga MX.

Los Xolos confían en hacer valer su condición de local para meterse en la zona de reclasificación y cerrar la fase regular con un impulso anímico importante. Del otro lado, los Zorros afrontan el reto de ganar fuera de casa, algo que se les ha complicado durante el torneo, pero que ahora resulta indispensable si quieren mantenerse en la lucha por la Liguilla.

Alineaciones Xolos

José Rodríguez, Rafael Fenández, Unai Bilbao, Jackson Porozo, Jesús Vega, Jesús Gómez, Iván Tona, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga, Domingo Blanco y Maorad Daodi.

Alineaciones Atlas

Camilo Vargas, gustavo Ferrareis, Adrián Mora, Matheus Doria, Gaddi Aguirre, Paulo Ramirez, Diego Gonzáles, Aldo Rocha, Víctor Ríos, Sergio Hernández y Uros Durdevic.