Zendejas le da la bienvenida a Berhalter al América

En las horas más recientes, se destapó que Gregg Berhalter como uno de los candidatos a convertirse en director técnico del América. Si bien no existe una confirmación, su nombre ya retumbó en la concentración de la Selección de los Estados Unidos, a la que dirigió entre 2018 y 2022.

En dicho campamento, se encuentra el volante de las águilas, Alejandro Zendejas, quien cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense, aunque se decantó por la segunda para representarla en el medio futbolístico. Cuestionado sobre la posibilidad de tener a Berhalter como jefe en Coapa, se mostró receptivo y optimista.

“Ayer fue el primer día que me enteré de la noticia. No he estado en contacto con él ni con nadie de allá, pero bienvenido, me encantaría, no me ha tocado ser jugador de él, pero he escuchado buenas cosas”, aseguró, frente a los micrófonos.

Zendejas conoce a Berhalter

Hace algunos meses, mientras se acercaba la Copa del Mundo de Qatar 2022, el entrenador mencionado tentó a ‘Zende’ para que jugara con la casaca de las barras y las estrellas, pero el futbolista 25 años de edad no había tomado una decisión. Cuando lo hizo, el estratega ya había sido separado del combinado de la Unión Americana por una investigación de violencia doméstica.

“A mí, personalmente, no me ha tocado ser jugador de él, pero escucho muy buenas cosas entonces como dije, bienvenido”, recalcó.

El mismo día que Berhalter comenzó a sonar para llegar al América, Santiago Baños, el presidente deportivo de la institución, fue preguntado al respecto, pero se negó a admitir o desmentir tal información. Lo que sí aceptó es que, dentro de los requisitos para llenar el perfil que busca la cúpula emplumada, está hablar español.

Zendejas apunta a jugar contra México en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.